Debiti senza contratto scritto, la Cassazione dà ragione all’Asl: niente pagamenti per le forniture contestate

La Corte di Cassazione si è pronunciata in favore dell’Azienda sanitaria, stabilendo un principio destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in favore dell’Azienda sanitaria, stabilendo un principio destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Con un’ordinanza pubblicata l’8 gennaio, la Suprema Corte ha chiarito che l’Asl non è tenuta a saldare debiti pregressi qualora manchi un contratto originario sottoscritto in forma scritta, requisito essenziale per la validità delle obbligazioni nei confronti degli enti pubblici.

La decisione ribalta una precedente sentenza della Corte d’Appello nell’ambito di una controversia dal valore superiore ai 155mila euro, nata da fatture risalenti a circa vent’anni fa e vantate da una società di recupero crediti. Al centro della vicenda vi era un piano di rientro siglato dall’Asl nel 2008, utilizzato dalla controparte come prova dell’esistenza del debito.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, la semplice sottoscrizione di un accordo per la rateizzazione non è sufficiente a sanare l’assenza del contratto originario. La Cassazione ha ribadito che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la forma scritta è elemento imprescindibile e che un accordo transattivo non può convalidare un debito nullo, a meno che non dia vita a un nuovo e autonomo rapporto giuridico, chiaramente definito.

In sostanza, la ratifica di un piano di pagamento non equivale al riconoscimento automatico della validità delle forniture contestate, se queste non risultano supportate da idonea documentazione contrattuale. Un principio che rafforza le tutele degli enti pubblici e pone un argine alle richieste di pagamento basate su titoli ritenuti carenti sotto il profilo formale.

La causa tornerà ora davanti alla Corte d’Appello di Salerno, chiamata a riesaminare il caso alla luce delle indicazioni fornite dalla Cassazione, valutando se i contratti originari rispettino o meno i requisiti previsti dalla normativa vigente. Una decisione che potrebbe fare giurisprudenza in numerosi contenziosi analoghi ancora pendenti.