Elezioni provinciali Salerno, ecco tutti gli eletti

Definita la nuova geografia politica di Palazzo Sant’Agostino. Rivisti e confermati i risultati della tornata elettorale di secondo livello: ecco la composizione completa del Consiglio provinciale.

I sette seggi del Partito Democratico

È ora definitiva la composizione del nuovo Consiglio della Provincia di Salerno, eletto al termine della consultazione di domenica 11 gennaio. Il Partito Democratico si conferma forza di maggioranza relativa con sette seggi, assegnati a Giovanni Guzzo, Giuseppe Lanzara, Francesco Morra, Massimo Loviso, Giorgio Marchese, Annarita Ferrara e Roberto Mutalipassi. Una rappresentanza ampia, che riflette il peso amministrativo del partito nei comuni del territorio provinciale.

Civiche, socialisti e centrodestra

Due seggi vanno alla lista A testa alta, con Giuseppe Arena e Michele Ciliberti, mentre Civiche in Rete entra in Consiglio con Rosario Carione. L’area socialista di Avanti–PSI ottiene due eletti, Elio Guadagno e Davide Zecca, consolidando una presenza storica nell’ente.

Sul versante del centrodestra, Fratelli d’Italia elegge Antonio Somma e Modesto Del Mastro, mentre Forza Italia sarà rappresentata da Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo. Un Consiglio provinciale composito, chiamato ora a confrontarsi su infrastrutture, scuole e sviluppo territoriale in una fase amministrativa delicata per l’intera provincia.

Scafati, Arpaia propone punto primo intervento al “Mauro Scarlato” (video)