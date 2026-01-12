Furti d’auto e “cavalli di ritorno”: otto arresti tra Nola e Ottaviano

Secondo quanto emerso, agli indagati vengono attribuiti complessivamente 56 furti di auto. Sei i casi di estorsione accertati, di cui tre portati a termine e tre rimasti allo stadio di tentativo.

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, che nelle scorse ore hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di otto persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a furti ed estorsioni. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura nolana, prevede quattro arresti in carcere e quattro ai domiciliari.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola e condotta dalla sezione operativa dei carabinieri, ha permesso di ricostruire l’attività di un gruppo criminale specializzato nel furto di autovetture e nella successiva richiesta di denaro ai proprietari per la restituzione dei mezzi, il cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Secondo quanto emerso, agli indagati vengono attribuiti complessivamente 56 furti di auto. Sei i casi di estorsione accertati, di cui tre portati a termine e tre rimasti allo stadio di tentativo. Nel corso delle attività investigative, i militari hanno arrestato in flagranza quattro persone, recuperato sette vetture rubate e già riciclate con targhe clonate, oltre a individuare alcune officine meccaniche ritenute compiacenti, utilizzate per il riciclaggio e la ricettazione di veicoli e parti di essi.

Un dettaglio particolarmente significativo riguarda i luoghi dei furti: molte delle autovetture sottratte erano parcheggiate nei pressi dell’ospedale di Nola e di una clinica medica di Ottaviano, e appartenevano a persone sottoposte a lunghe cure sanitarie, considerate quindi vittime particolarmente vulnerabili.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire l’intera rete di complicità legata al traffico di auto rubate.