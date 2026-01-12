Furto in un’azienda agricola a Bellizzi: ladri in fuga con la cassa

Colpo nella notte nella Piana del Sele. Ignoti si sono introdotti all’interno di un’azienda agricola di Bellizzi, riuscendo a portare via la cassa con il denaro custodito all’interno prima di dileguarsi.

A scoprire l’accaduto sono stati i proprietari dell’attività, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.

Determinante potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, attraverso le quali i militari dell’Arma cercheranno di ricostruire la dinamica del colpo e identificare gli autori dell’irruzione.