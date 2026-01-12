Geolier, firmacopie da record al Maximall Pompeii: sold out in poche ore per le date del 16 e 17 gennaio

Le prenotazioni sono andate esaurite nel giro di poche ore dall’apertura del preorder, avvenuta lo scorso fine settimana, confermando l’enorme seguito dell’artista partenopeo.

Il risultato testimonia ancora una volta la popolarità di Geolier, oggi tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana con all’attivo 91 dischi di platino e 38 d’oro. Le due date rappresentano inoltre l’unico appuntamento in Campania e l’unica tappa nel Sud Italia, fattore che ha contribuito ad accrescere ulteriormente l’attesa.

Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di fan si sono messi in fila per acquistare il cd o il vinile, requisito indispensabile per accedere al firmacopie e incontrare l’artista. Un’affluenza superiore alle previsioni, gestita attraverso un sistema organizzativo strutturato, con ingressi contingentati, procedure chiare e un presidio costante per garantire ordine e sicurezza.

L’organizzazione dell’evento è stata studiata per affrontare un richiamo di pubblico così importante, consentendo una gestione fluida dei flussi anche nei momenti di maggiore affluenza e tutelando fan, operatori e visitatori.

«Abbiamo scelto di ospitare un evento di questa portata consapevoli del legame profondo tra Geolier e il pubblico campano, oltre che dei fan provenienti da tutto il Sud – spiegano dal management del centro –. L’obiettivo è stato offrire un’esperienza all’altezza dell’attesa, mettendo al centro sicurezza, rispetto delle regole e qualità dell’accoglienza».

Il firmacopie sarà anche l’occasione per celebrare “Tutto è possibile”, il nuovo album dell’artista, che segna un ulteriore passo nel suo percorso musicale, ampliandone l’orizzonte verso una dimensione sempre più internazionale senza perdere il legame con le proprie radici.