Harmont & Blaine, il brand dal fascino british che nasce a Napoli

Il marchio nasce infatti a Napoli nel 1986, quando Domenico ed Enzo Menniti, insieme ai fratelli Paolo e Massimo Montefusco, fondano la società PDM.

Nome anglosassone, immaginario da college inglese e un inconfondibile bassotto come simbolo. Harmont & Blaine è spesso associato a uno stile tipicamente britannico, fatto di sobrietà ed eleganza rilassata. Eppure, dietro quell’estetica internazionale, si cela una storia profondamente italiana e, soprattutto, napoletana.

Il marchio nasce infatti a Napoli nel 1986, quando Domenico ed Enzo Menniti, insieme ai fratelli Paolo e Massimo Montefusco, fondano la società PDM. Inizialmente l’attività è concentrata sulla produzione di guanti in pelle, per poi ampliarsi rapidamente ad accessori come cravatte e boxer mare. A metà degli anni Novanta arriva la svolta: l’azienda entra nel mondo dell’abbigliamento completo con camicie, pantaloni e maglieria, ponendo le basi per un progetto di moda più ampio.

Il vero salto di qualità avviene nel 2006, quando PDM cambia nome e diventa ufficialmente Harmont & Blaine. Un nome scelto ad arte, senza riferimenti reali a persone o luoghi esistenti, ma pensato per suonare internazionale e facilmente riconoscibile sui mercati esteri. Da quel momento, il bassotto Blaine diventa il tratto distintivo del brand, simbolo di uno stile “feel-good” che unisce comfort, colore e raffinatezza.

Nonostante le suggestioni british, l’identità del marchio resta fortemente legata al lifestyle mediterraneo e alla tradizione sartoriale italiana. Le prime boutique aprono in Campania, a Frattamaggiore, per poi arrivare a Capri e successivamente oltreconfine, fino a Miami. Negli anni vengono lanciate le linee donna, junior e calzature, accompagnando una crescita costante.

L’espansione internazionale viene sostenuta anche da importanti operazioni finanziarie: nel 2014 il fondo Clessidra entra nel capitale per supportare lo sviluppo globale, mentre dal 2022 il controllo passa al veicolo Bassotto 2.0 guidato da Riccardo Bruno. Oggi Harmont & Blaine è presente in oltre 40 Paesi, con una rete di boutique monomarca e corner nei principali department store, impiegando centinaia di lavoratori tra diretti e indotto.

La storia del brand dimostra come un’intuizione imprenditoriale nata alle porte di Napoli sia riuscita a conquistare il mondo, costruendo un’identità forte e riconoscibile. Dietro il nome internazionale e lo stile dal sapore inglese, c’è un cuore tutto partenopeo che continua a battere nel segno del Made in Italy.