Incidente sull’Accordo Avellino–Salerno: tre auto coinvolte, traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità.

Un incidente stradale si è verificato sull’Accordo Avellino–Salerno, in direzione Avellino, nei pressi dello svincolo di Solofra. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Come riportato sui social da La Città di Montoro Online, l’impatto ha causato rallentamenti e disagi al traffico, con code nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità, al fine di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.