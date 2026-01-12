Napoli, tentato incendio a un portone: possibile collegamento con il caso Bruno Petrone

Notte di tensione a Napoli. Tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio 2026 si è verificato un tentativo di incendio doloso al portone d’ingresso di un’abitazione in via Carlo De Marco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile della zona Stella, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero tentato di appiccare le fiamme al portone dello stabile, ma l’incendio non si è sviluppato, evitando conseguenze per persone e strutture. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità, come riporta “Il Mattino“.

L’episodio assume particolare rilievo perché l’abitazione presa di mira risulta essere quella in cui vive la famiglia di uno dei giovani fermati per il ferimento di Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi in via Bisignano, nel quartiere Chiaia.

Per l’aggressione al giovane atleta, al termine delle indagini coordinate dalla Procura, i carabinieri avevano fermato quattro ragazzi e denunciato un quinto. Il gip ha disposto per i quattro indagati la custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Gli inquirenti non escludono che il tentativo di incendio possa essere collegato direttamente a quella vicenda, ma al momento nessuna ipotesi viene scartata. Le verifiche proseguono per accertare se si tratti di un gesto ritorsivo o di un episodio con motivazioni autonome.