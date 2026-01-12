Paura in campo a San Giovanni a Teduccio: calciatore colpito da malore, decisivo l’intervento dell’allenatore avversario

Tra i primi a soccorrere il giovane atleta è stato Giovanni Nappo, allenatore della Pro Poggiomarino, che non ha esitato a lasciare la panchina per raggiungere il centro del campo e prestare le manovre di primo soccorso.

Momenti di grande apprensione si sono vissuti ieri durante la partita di calcio tra ASD Pro Poggiomarino e Portici, disputata sul campo di San Giovanni a Teduccio. L’incontro è stato sospeso a seguito di un grave malore accusato da un calciatore del Portici, che si è improvvisamente accasciato al suolo nel corso della gara, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco.

La situazione è apparsa subito critica e ha richiesto un intervento immediato. Tra i primi a soccorrere il giovane atleta è stato Giovanni Nappo, allenatore della Pro Poggiomarino, che non ha esitato a lasciare la panchina per raggiungere il centro del campo e prestare le manovre di primo soccorso, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Per diversi minuti Nappo è rimasto accanto al calciatore, mantenendo la calma e seguendo le procedure salvavita, rivelatesi fondamentali fino all’arrivo del personale sanitario. Il giocatore è stato poi affidato alle cure del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato: secondo le informazioni successive, le sue condizioni sono state stabilizzate ed è vigile.

Sugli spalti e a bordo campo si è diffuso un clima di forte tensione e silenzio. Anche i tifosi della squadra di casa hanno interrotto ogni forma di incitamento, seguendo con apprensione le operazioni di soccorso.

Al termine dell’intervento, i calciatori del Portici si sono avvicinati all’allenatore della Pro Poggiomarino per ringraziarlo personalmente, riconoscendo il valore e la tempestività di un gesto che si è rivelato determinante e che ha probabilmente evitato conseguenze ben più gravi.