Petina in lutto per la morte di Giuseppe D’Amato: aveva solo 29 anni

Petina è attraversata da un profondo dolore per la scomparsa di Giuseppe D’Amato, giovane di appena 29 anni venuto a mancare nella notte. La notizia ha scosso l’intera comunità valdianese, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti. Grande tifoso della Juventus, Giuseppe era molto conosciuto e stimato in paese.

In segno di cordoglio e partecipazione al lutto della famiglia, l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domenica 12 gennaio 2026. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Domenico D’Amato, che ha voluto interpretare il sentimento di vicinanza di tutta la cittadinanza.

In concomitanza con lo svolgimento dei funerali, è stata ordinata la chiusura temporanea di tutti gli esercizi commerciali, con l’abbassamento delle serrande, e il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative o comunque non compatibili con il carattere di raccoglimento della giornata.

«Invito tutti i cittadini – ha scritto il primo cittadino – a manifestare il proprio cordoglio nelle forme più opportune e rispettose di un evento tanto grave». È stato inoltre disposto un minuto di silenzio e raccoglimento da osservare anche nelle scuole del territorio.