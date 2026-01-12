Salerno, polemica al Ruggi: video su TikTok dalla sala operatoria mentre il Pronto Soccorso è in emergenza

Sta facendo discutere un video pubblicato sui social e rilanciato dall’associazione medica “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che punta il dito contro quanto accaduto all’ospedale Ruggi di Salerno in uno dei momenti più delicati per la sanità locale e nazionale. Nel filmato, diventato virale in poche ore, si vedrebbero operatori ballare e registrare contenuti per TikTok all’interno dell’area di sterilizzazione, anticamera della sala operatoria.

La denuncia arriva in un contesto già fortemente critico: in tutta Italia i Pronto Soccorso sono sotto pressione a causa del picco influenzale, con personale e strutture al limite. A Salerno, in particolare, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” ha recentemente disposto lo stop ai ricoveri programmati fino al 31 gennaio e attivato un’unità di crisi aziendale per far fronte all’iperafflusso di pazienti.

«Complimenti. Forse è il caso di trovare al più presto un Direttore Generale per la struttura», è il commento amaro che accompagna il video pubblicato dall’associazione, che parla apertamente di una situazione inaccettabile alla luce dell’emergenza in corso.

La sospensione dei ricoveri programmati riguarda tutti i presidi ospedalieri afferenti all’AOU Ruggi, con l’eccezione delle patologie oncologiche non differibili, degli interventi già programmati a breve e delle urgenze chirurgiche. Parallelamente, è stata disposta la dimissione immediata dei pazienti clinicamente dimissibili, garantendo continuità sette giorni su sette nella fascia oraria 8-20 e, ove necessario, l’attivazione delle dimissioni protette attraverso la piattaforma COT verso le ASL competenti.

Il video ha acceso un acceso dibattito sull’opportunità dei comportamenti mostrati e sul rispetto dei luoghi e del momento storico che la sanità sta attraversando. In attesa di eventuali chiarimenti ufficiali da parte della direzione ospedaliera, la vicenda continua a sollevare interrogativi su organizzazione, responsabilità e clima interno alla struttura salernitana.