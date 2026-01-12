Sapri, morte del 17enne Carlo Nicolella: cinque cardiologi indagati, domani l’autopsia

Gli inquirenti stanno analizzando nel dettaglio l’intero percorso clinico del ragazzo: dalle prime valutazioni effettuate al Pronto Soccorso, alle cure prestate, fino alle tempistiche e alle modalità degli interventi sanitari adottati.

Cinque cardiologi, tra cui il primario del reparto dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Carlo Nicolella, il 17enne di Torre Orsaia deceduto nei giorni scorsi dopo un ricovero per una presunta miocardite.

L’inchiesta

L’iscrizione dei medici nel registro degli indagati è un atto formale e dovuto, finalizzato a garantire il pieno diritto di difesa e la possibilità di nominare consulenti tecnici di parte. Il provvedimento è legato all’esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili, a partire dall’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria e in programma per la giornata di domani. La salma del giovane era stata sequestrata subito dopo il decesso proprio per consentire ulteriori verifiche medico-legali.

Gli inquirenti stanno analizzando nel dettaglio l’intero percorso clinico del ragazzo: dalle prime valutazioni effettuate al Pronto Soccorso, alle cure prestate, fino alle tempistiche e alle modalità degli interventi sanitari adottati. L’obiettivo è accertare le cause esatte della morte ed eventuali profili di responsabilità.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso finora, Carlo Nicolella si sarebbe recato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sapri nella mattinata di giovedì, intorno alle ore 9, lamentando un forte dolore al torace. Nel corso delle ore successive le sue condizioni si sarebbero aggravate rapidamente, fino al tragico epilogo che ha scosso l’intera comunità di Torre Orsaia.

L’autopsia rappresenterà un passaggio decisivo per chiarire se il decesso sia stato causato da una patologia cardiaca fulminante o se vi siano altri elementi clinici rilevanti. I risultati degli accertamenti saranno fondamentali per delineare il quadro definitivo dell’accaduto.