Sarno, tenta il suicidio in una casa d’accoglienza: salvato dall’amico che resta ferito

Momenti di forte tensione si sono vissuti nei giorni scorsi a Sarno, all’interno di una casa d’accoglienza, dove un minorenne avrebbe tentato di togliersi la vita. Il gesto estremo è stato evitato grazie al tempestivo intervento di un amico, che nel tentativo di soccorrerlo è rimasto a sua volta ferito.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Sarno, i due giovani condividevano la stessa stanza. Durante un momento di forte agitazione, il minorenne avrebbe impugnato un coltello con l’intento di farsi del male. L’amico, accortosi della situazione, è intervenuto immediatamente riuscendo a sottrargli l’arma, ma riportando una ferita nel corso della colluttazione.

Entrambi sono stati successivamente accompagnati in ospedale per le cure necessarie. Le condizioni non sarebbero gravi.

Dalle prime verifiche, alla base del gesto ci sarebbe un forte disagio emotivo legato a una lite avvenuta poco prima con i genitori del ragazzo, residenti in Egitto, nel corso di una videochiamata. Un confronto familiare che avrebbe scatenato nel giovane un momento di profonda crisi.

Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine, mentre la struttura e i servizi sociali competenti stanno seguendo il caso per fornire il necessario supporto ai ragazzi coinvolti.