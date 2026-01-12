Scafati, Aliberti rompe con Forza Italia dopo le Provinciali: “Il più votato del centrodestra, vado avanti senza logiche di partito”

Pasquale Aliberti prende ufficialmente le distanze da Forza Italia dopo l’esito delle elezioni provinciali, affidando ai social una presa di posizione netta che segna un passaggio politico rilevante nel panorama del centrodestra salernitano.

Il sindaco di Scafati rivendica con forza il risultato ottenuto alle Provinciali, sottolineando di essere stato il candidato più votato dell’intera coalizione di centrodestra e il terzo in assoluto tra tutti i partiti. Un dato che, secondo Aliberti, va ben oltre le appartenenze formali e certifica un consenso personale costruito nel tempo.

Nel suo intervento, il primo cittadino ringrazia pubblicamente gli amministratori che lo hanno sostenuto pur non appartenendo a Forza Italia, parlando di una scelta fatta “con lealtà e coraggio”. Tra i nomi citati figurano esponenti della Lega, l’onorevole Gianpiero Zinzi, l’onorevole Pino Bicchielli e, soprattutto, la propria maggioranza consiliare, insieme a quei pochi consiglieri comunali azzurri che – a suo dire – hanno resistito alle forti pressioni della dirigenza provinciale del partito.

Aliberti non nasconde l’amarezza per le decisioni assunte da Forza Italia, accusata di aver impostato, già in occasione delle Regionali e ora nuovamente alle Provinciali, una linea politica contrapposta a chi per oltre trent’anni avrebbe dimostrato fedeltà e coerenza verso il partito. Una scelta che il sindaco dice di non condividere, pur dichiarando di rispettarla, rimettendo il giudizio finale agli elettori.

Il risultato elettorale viene letto come una legittimazione politica personale, ottenuta – sottolinea – nonostante la “massiccia macchina” messa in campo dal Partito Democratico. Per Aliberti si tratta della conferma di una politica radicata nei territori, fondata su credibilità, visione e rapporto diretto con le comunità.

Il messaggio finale è chiaro: il percorso politico del sindaco di Scafati proseguirà al di là delle sigle, con l’obiettivo di rappresentare i territori e i partiti che hanno composto la lista, rivendicando un’idea di politica che, nelle sue parole, non è appartenenza formale ma lavoro quotidiano costruito sul campo.