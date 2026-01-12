Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, Giovanni Pipola, ha disposto la revoca delle misure cautelari personali nei confronti di Francesco Federico e dei suoi due figli.

Colpo di scena nell’inchiesta sul traffico di fitofarmaci ritenuti altamente pericolosi per la salute. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, Giovanni Pipola, ha disposto la revoca delle misure cautelari personali nei confronti di Francesco Federico e dei suoi due figli, che tornano così in libertà. Resta però pienamente confermato il maxi sequestro patrimoniale da oltre 7,6 milioni di euro, a testimonianza della linea dura sul fronte economico dell’indagine.

La decisione arriva al termine di una fase procedurale complessa. L’inchiesta, che nei mesi scorsi aveva portato ad arresti e a numerose iscrizioni nel registro degli indagati, era stata infatti divisa per competenza territoriale. I giudici del Tribunale di Torre Annunziata avevano accolto le eccezioni avanzate dalle difese – rappresentate dagli avvocati Gennaro Maresca e Ippolito Matrone – disponendo il trasferimento di una parte del fascicolo alla Procura di Nocera Inferiore, come riporta “La Città“.

Sul piano investigativo, le accuse restano comunque pesanti. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero fatto parte di un’organizzazione dedita alla contraffazione e all’adulterazione di fitofarmaci, alla successiva immissione sul mercato dei prodotti illegali, nonché alla ricettazione e al riciclaggio dei proventi derivanti dalle vendite. Contestazioni che configurano, per alcuni soggetti coinvolti, l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di particolare gravità.

Se da un lato viene meno, almeno per ora, la restrizione della libertà personale, dall’altro il mantenimento del sequestro milionario conferma che l’inchiesta resta aperta e che l’attenzione degli investigatori continua a concentrarsi sui patrimoni ritenuti frutto dell’attività illecita. Un procedimento che, dunque, prosegue su un doppio binario: alleggerimento delle misure cautelari, ma stretta ferma sui beni.