Statale Amalfitana, riapre il tratto di Maiori dopo la caduta di massi: via libera al traffico dalle 17

Riaprirà alle ore 17 di oggi la Strada Statale Amalfitana nel tratto di Maiori, in località Salicerchie, chiusa nei giorni scorsi a seguito di un evento franoso. L’Anas, ente proprietario dell’arteria, ha disposto la riapertura con apposita ordinanza al termine degli interventi di messa in sicurezza, completati in tempi particolarmente rapidi e senza alcun costo a carico del Comune.

La chiusura si era resa necessaria dopo il distacco di parti di un muro di contenimento, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Subito dopo l’evento sono stati avviati i rilievi tecnici per la valutazione del rischio e, compatibilmente con le condizioni meteo, sono stati eseguiti i lavori di taglio della vegetazione, il consolidamento della struttura interessata, le operazioni di disgaggio e la posa delle reti paramassi. Ultimate le verifiche finali, è arrivato il via libera alla circolazione.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Maiori, Antonio Capone, che ha sottolineato come si tratti di una delle riaperture più rapide della Statale dopo una caduta di massi, nonostante il maltempo. L’amministrazione comunale, ha spiegato, ha lavorato sin da subito per gestire l’emergenza, organizzare percorsi alternativi e garantire la continuità dei servizi essenziali, dai trasporti pubblici all’assistenza sanitaria.

Un elemento centrale dell’intervento è stato il contributo dei privati proprietari dell’area interessata dal distacco, che hanno collaborato fin dalle prime ore e si sono fatti carico direttamente dei lavori di messa in sicurezza, evitando lungaggini burocratiche e spese pubbliche. Un comportamento che l’amministrazione ha definito esempio di responsabilità civica.

Il ringraziamento del sindaco è stato esteso a tutti gli enti e le forze coinvolte nella gestione dell’emergenza: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Anas, Genio Civile, Sita Sud Trasporti, Protezione Civile comunale, uffici comunali e al sindaco di Cetara, intervenuto in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci per il coordinamento territoriale.