Tangenziale di Salerno, mattinata nera: due incidenti e traffico in tilt, feriti due motociclisti

Mattinata particolarmente critica sulla Tangenziale di Salerno, dove due distinti incidenti stradali hanno provocato rallentamenti alla circolazione e il ferimento di due persone. I sinistri si sono verificati a breve distanza l’uno dall’altro, interessando due snodi strategici dell’arteria cittadina.

Il primo episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo di Pastena, dove un tamponamento ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito e soccorso dal personale sanitario giunto sul posto.

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato all’altezza dello svincolo di Sala Abbagnano. In questo caso lo scontro ha interessato due automobili e una moto. Anche qui il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure dei sanitari, come riporta “La Città”.

Le conseguenze sulla viabilità sono state immediate: lunghe code si sono formate lungo la Tangenziale e i rallentamenti si sono estesi anche agli innesti con le autostrade A30 Caserta–Salerno e A2 del Mediterraneo, creando disagi a numerosi automobilisti nelle ore di punta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, il personale dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnati sia nell’assistenza ai feriti sia nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti.