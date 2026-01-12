Turista filippina colta da malore in vacanza: salvata al San Leonardo, il grazie arriva dalle Filippine

Un forte dolore addominale, insorto all’improvviso, ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il ricovero d’urgenza all’ospedale San Leonardo, nel reparto di Chirurgia.

Una vacanza in Italia, tanto attesa, si è trasformata improvvisamente in un’esperienza carica di paura e incertezza per una donna originaria delle Filippine, arrivata a Castellammare di Stabia insieme ad alcune amiche. Un forte dolore addominale, insorto all’improvviso, ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il ricovero d’urgenza all’ospedale San Leonardo, nel reparto di Chirurgia.

A rendere tutto più difficile non è stata solo l’emergenza sanitaria, ma anche la barriera linguistica e la lontananza da casa. La donna non parlava italiano e con lei, in ospedale, c’era la figlia, giovane e visibilmente provata. Per ore non riusciva ad avere notizie chiare sulle condizioni della madre, si trovava sola in un Paese straniero e l’ansia cresceva di minuto in minuto.

In quei momenti di smarrimento è intervenuto un gesto semplice, ma decisivo. Simone, infermiere del reparto e originario di Gragnano, si è accorto dello stato di agitazione della ragazza e le si è avvicinato, parlando in inglese. Poche parole di rassicurazione, uno sguardo attento, la disponibilità ad ascoltare: quanto è bastato per rompere il muro di paura e solitudine. L’infermiere si è informato sulla situazione clinica, ha fornito spiegazioni e ha cercato di infondere fiducia, assicurando che la madre era seguita da un’équipe competente, come riportato da “Metropolis“.

Nel frattempo, il reparto ha fatto il suo lavoro. Medici e infermieri hanno accompagnato la paziente nel percorso di cura con professionalità e attenzione, fino alla dimissione avvenuta dopo circa una settimana. La donna ha lasciato l’ospedale guarita, mentre la figlia ha voluto salutare e ringraziare chi, in un momento difficile, le aveva offerto non solo assistenza, ma anche umanità.

La storia, però, non si è conclusa con il rientro a casa. Qualche settimana dopo, dall’altra parte del mondo, è partito un pacco diretto a Gragnano. All’interno, un piccolo regalo e un biglietto di ringraziamento inviati dalla famiglia dalla loro casa nelle Filippine, come segno di gratitudine per l’attenzione ricevuta.

Un episodio che racconta come, anche nei momenti più complessi, la sanità possa essere fatta di gesti semplici e di parole capaci di superare ogni confine geografico e culturale. Perché, a volte, il valore di una cura si misura anche nella capacità di far sentire qualcuno meno solo.