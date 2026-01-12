Un giovane con radici nel Cilento tra gli italiani ancora detenuti in Venezuela: il caso di Anderson Daniel Farnetano

C’è anche un giovane legato al territorio cilentano tra i cittadini italiani ancora reclusi nelle carceri del Venezuela. Si tratta di Anderson Daniel Farnetano, militare italo-venezuelano di 27 anni, figlio di un cittadino originario di Camerota, detenuto dal 2019 nel carcere militare di Ramo Verde e condannato a 22 anni di reclusione.

Farnetano, nato da padre italiano e madre venezuelana, è rinchiuso in una struttura penitenziaria tristemente nota alle organizzazioni internazionali per le condizioni di detenzione e per le ripetute denunce in materia di diritti umani. L’arresto risale al 30 aprile 2019, nel contesto della cosiddetta Operación Libertad, una delle fasi più tese dello scontro politico che ha attraversato il Paese sudamericano.

Secondo quanto riferito dai familiari, il giovane in quella giornata avrebbe svolto esclusivamente compiti di ordine pubblico, senza essere coinvolto in scontri o azioni violente. Il giorno successivo, sempre secondo la versione della famiglia, si sarebbe presentato spontaneamente presso un comando militare, accompagnato dal padre, venendo però trattenuto dalle autorità. Da allora è iniziato un lungo iter giudiziario che si è concluso con una pesante condanna per ribellione civile e associazione per delinquere.

I parenti di Farnetano sostengono da anni che il processo non avrebbe garantito il pieno rispetto dei diritti della difesa e continuano a chiedere un intervento più incisivo delle istituzioni italiane. Il padre, Delfino José Farnetano, dopo un periodo trascorso in Italia, è recentemente rientrato in Venezuela per seguire direttamente la vicenda e sollecitare le autorità locali sulla situazione del figlio.

Il caso di Anderson Farnetano si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la detenzione di cittadini stranieri in Venezuela. Nelle ultime settimane, infatti, il governo di Caracas ha annunciato la liberazione di alcuni detenuti, tra cui anche cittadini italiani. La diplomazia italiana è impegnata a ottenere ulteriori rilasci, dopo quelli di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, ma la posizione del giovane con origini cilentane resta al momento irrisolta.

La famiglia e diverse comunità italiane all’estero continuano a chiedere che venga garantito un processo equo o, in alternativa, una soluzione umanitaria che possa consentire il rientro in Italia di Anderson Farnetano.