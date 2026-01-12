Viabilità, senso unico alternato sulla Statale 18 tra Salerno e Vietri: disagi fino al 2 febbraio

Nuove difficoltà per gli automobilisti che quotidianamente percorrono la Strada regionale 18 nel tratto che collega Salerno, Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni. A partire da domani e fino al prossimo 2 febbraio, la circolazione sarà infatti regolata a senso unico alternato nel territorio comunale di Vietri sul Mare, tra il chilometro 47+550 e il chilometro 49+550.

Il provvedimento prevede l’istituzione di un impianto semaforico che disciplinerà il transito dalle ore 9:00 alle 16:30, esclusivamente nei giorni feriali. Sono quindi esclusi dal dispositivo i giorni festivi e prefestivi. Una misura che, inevitabilmente, è destinata a provocare rallentamenti e code, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso veicolare, come riporta “La Città“.

L’ordinanza è stata emessa dalla Provincia di Salerno, ente competente per la gestione della SR 18, ed è legata all’avvio di importanti lavori infrastrutturali. In particolare, si tratta della realizzazione di nuove linee di media tensione interrate, connesse alla futura Centrale di Potenza Salerno Porto.

L’intervento rientra in un più ampio progetto di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica locale, promosso da Terna ed E-Distribuzione, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell’area portuale e metropolitana. L’obiettivo è migliorare la capacità della rete, favorire la transizione energetica, l’elettrificazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili, riducendo al contempo l’impatto ambientale e paesaggistico grazie all’utilizzo di cavi interrati.

I lavori sono stati autorizzati e coordinati con le amministrazioni locali e rappresentano un passaggio strategico nel processo di decarbonizzazione e di rafforzamento delle infrastrutture energetiche del territorio. Nel frattempo, però, si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo gli spostamenti per limitare i disagi.