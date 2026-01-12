Villa dei Fiori, il Comune di Nocera Inferiore chiarisce: “La sicurezza dei cittadini resta la priorità”

Con un comunicato ufficiale, Palazzo di Città ribadisce che la linea seguita non nasce da atteggiamenti polemici o strumentali, ma da una precisa responsabilità amministrativa orientata alla tutela del territorio e dell’incolumità pubblica.

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore interviene nuovamente sulla vicenda relativa a Villa dei Fiori, tornando a spiegare le ragioni delle scelte adottate dopo la recente sentenza cautelare – non definitiva – del Consiglio di Stato. Con un comunicato ufficiale, Palazzo di Città ribadisce che la linea seguita non nasce da atteggiamenti polemici o strumentali, ma da una precisa responsabilità amministrativa orientata alla tutela del territorio e dell’incolumità pubblica.

Dal Comune viene chiarito che il ricorso presentato non rappresenta un “accanimento”, bensì un atto ritenuto doveroso per tentare di sanare una situazione che, secondo l’Amministrazione, presentava criticità sin dalle fasi iniziali dell’iter autorizzativo. In particolare, viene sottolineato come nella Conferenza dei Servizi originaria sarebbero mancate valutazioni tecniche fondamentali, anche a causa dell’assenza di alcuni enti ritenuti cruciali per l’analisi complessiva dei rischi.

Al di là degli aspetti strettamente giuridici, l’Amministrazione evidenzia una serie di questioni di fatto che, a suo avviso, restano centrali e non superabili da alcuna pronuncia cautelare. Tra queste, in primo luogo, l’accessibilità dell’area per i mezzi di soccorso: le attuali vie di accesso, viene evidenziato, non sarebbero adeguate al transito di ambulanze di grandi dimensioni o dei mezzi dei Vigili del Fuoco, rendendo rischioso qualsiasi incremento del carico urbanistico senza un contestuale adeguamento infrastrutturale.

Altro punto ritenuto dirimente riguarda la sicurezza idrogeologica. L’area interessata dall’ampliamento è infatti nota per precedenti eventi franosi, anche tragici, e secondo il Comune qualsiasi intervento volumetrico aggiuntivo in una zona considerata fragile dovrebbe essere preceduto da valutazioni particolarmente approfondite. In quest’ottica, la prudenza viene definita non come un ostacolo allo sviluppo, ma come una scelta di responsabilità a tutela della vita umana.

L’Amministrazione difende inoltre il ricorso a professionisti esterni, spiegando che tale scelta è stata dettata dalla complessità della materia e dalla volontà di garantire la massima competenza tecnica, con l’obiettivo di prevenire danni futuri che potrebbero rivelarsi ben più onerosi per l’ente e per la collettività.

Pur prendendo atto con rispetto istituzionale della decisione del Consiglio di Stato, il Comune precisa che si tratta di una pronuncia non definitiva e che ciò non comporterà un arretramento del ruolo di vigilanza dell’ente. Qualora la proprietà decidesse comunque di procedere con l’ampliamento – ipotesi che, secondo quanto riferito, sembrerebbe oggi orientarsi verso una diversa localizzazione in un altro comune dell’Agro – l’Amministrazione assicura che continuerà a collaborare con tutti gli enti competenti affinché ogni intervento risulti pienamente conforme alle normative ambientali e di sicurezza.

La posizione di Palazzo di Città viene sintetizzata in un principio chiaro: lo sviluppo delle strutture sanitarie è ritenuto importante, ma non può avvenire a discapito della sicurezza di lavoratori, pazienti e residenti delle aree limitrofe. Un orientamento che l’Amministrazione rivendica come dovere primario di chi governa il territorio.