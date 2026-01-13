A marzo 2026 la spettacolare “Luna del Verme di sangue”: eclissi totale e 13 Lune piene nell’anno record

Il nome “Luna del Verme” (Worm Moon) affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani, dei coloni nordamericani e di alcune culture europee.

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per gli appassionati di astronomia e osservazione del cielo. Il calendario lunare presenterà infatti una rarità: 13 Lune piene invece delle consuete dodici, accompagnate da eventi celesti di grande fascino, tra cui una Luna Blu, tre superlune e due eclissi lunari.

L’appuntamento più suggestivo è atteso nel mese di marzo, quando una eclissi lunare totale darà vita alla cosiddetta “Luna del Verme di sangue”, un fenomeno capace di colorare la Luna di intense sfumature rosso rame.

Cos’è la Luna di sangue

La Luna di sangue si verifica durante un’eclissi lunare totale, quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna. La luce solare, filtrata dall’atmosfera terrestre, viene diffusa e riflessa sulla superficie lunare, conferendole il caratteristico colore rossastro.

Perché si chiama “Luna del Verme”

Il nome “Luna del Verme” (Worm Moon) affonda le radici nelle tradizioni dei nativi americani, dei coloni nordamericani e di alcune culture europee. Con l’arrivo della primavera, il disgelo del terreno favoriva la ricomparsa dei lombrichi, segnale del risveglio della natura dopo l’inverno. Da qui l’associazione simbolica con la Luna piena di marzo, che rappresenta rinnovamento e rinascita.

Quando avverrà l’eclissi

La eclissi lunare totale del 3 marzo 2026 renderà la Luna piena visibile come una “Luna di sangue” per circa 58 minuti nella fase di totalità. L’evento sarà osservabile in molte parti del mondo, offrendo uno spettacolo naturale di grande impatto emotivo.

Come osservare il fenomeno

Non sarà necessaria alcuna strumentazione particolare: la Luna potrà essere osservata a occhio nudo, ma anche con binocoli o telescopi per coglierne meglio i dettagli. Gli esperti consigliano di scegliere luoghi con cielo buio e poco inquinamento luminoso, tenendo sotto controllo le condizioni meteo e, se possibile, partecipando a eventi organizzati da associazioni astronomiche.