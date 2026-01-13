Anna Siena, “poteva essere salvata”: medico condannato per la diagnosi errata che portò alla morte della 36enne

Anna Siena poteva essere salvata. È questo il punto centrale messo nero su bianco nella sentenza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Filippo Potaturo, ha condannato a due anni di reclusione il medico che la visitò al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, senza riconoscere una gravidanza in corso e diagnosticando invece una semplice lombosciatalgia. Un errore clinico che, secondo i giudici, si rivelò fatale.

La donna, 36 anni, si era recata in ospedale lamentando forti dolori addominali. Non sapeva di essere incinta: si trattava di una gravidanza criptica, una condizione rara ma tutt’altro che eccezionale. Anche i sanitari non individuarono la presenza del feto, che risultò già privo di vita. I dolori accusati da Anna, come emerso successivamente, erano invece riconducibili a gravi complicanze legate alla ritenzione del feto morto in utero.

Dopo la visita, alla paziente furono prescritti esclusivamente antidolorifici e venne dimessa. Tre giorni più tardi, il 18 gennaio 2019, Anna Siena smise di respirare. L’autopsia ha chiarito che il decesso fu causato da uno shock emorragico dovuto a una sindrome da coagulazione intravascolare disseminata, direttamente collegata alla ritenzione del feto.

Secondo il medico legale incaricato, la donna avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivenza se fosse stata sottoposta fin dal primo accesso a una valutazione clinica più approfondita e ad accertamenti adeguati. Una conclusione condivisa anche dalla Procura di Napoli, che ha sostenuto l’accusa nel procedimento per omicidio e lesioni colpose, ottenendo la condanna del sanitario.

Nel processo la famiglia di Anna Siena è stata assistita dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani. «Spero che questa sentenza possa servire a salvare altre vite», ha dichiarato l’avvocato Sergio Pisani, sottolineando come le gravidanze criptiche siano più frequenti di quanto si creda e richiedano maggiore attenzione clinica, soprattutto in presenza di sintomi compatibili.