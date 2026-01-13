Capitello, sequestrato uno stabilimento balneare: irregolarità nelle autorizzazioni

In base a quanto riscontrato durante i controlli, la struttura sarebbe risultata priva di alcuni titoli autorizzativi obbligatori e non pienamente conforme alle concessioni demaniali rilasciate.

Sequestro per uno stabilimento balneare a Capitello, frazione marina del Comune di Ispani, nel Golfo di Policastro. Il provvedimento è scattato al termine di un sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, coordinato dal tenente di vascello Samantha Losito.

L’operazione è stata eseguita su disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro, a seguito di accertamenti che avrebbero fatto emergere presunte irregolarità amministrative. In base a quanto riscontrato durante i controlli, la struttura sarebbe risultata priva di alcuni titoli autorizzativi obbligatori e non pienamente conforme alle concessioni demaniali rilasciate.

Alla luce delle violazioni contestate, le autorità hanno proceduto al sequestro dell’area, con l’apposizione dei sigilli allo stabilimento. La documentazione raccolta è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare eventuali responsabilità penali o amministrative.

L’intervento rientra in una più ampia attività di vigilanza e controllo del litorale del Golfo di Policastro, avviata dalla Capitaneria di Porto per garantire il rispetto delle normative sul demanio marittimo e la tutela dell’ambiente costiero.