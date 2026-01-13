Cava de’ Tirreni. Polizia Municipale, nuova auto elettrica: entra in servizio una Dacia Spring

Il parco auto della Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni si amplia con l’ingresso di una nuova vettura: una Dacia Spring 100 per cento elettrica. Si tratta della prima auto full electric in dotazione al comando.

La cerimonia di benedizione si è svolta ieri mattina ed è stata officiata da don Rosario Sessa, cappellano della Polizia Locale, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, del consigliere delegato alla Polizia Municipale Germano Baldi e del comandante, tenente colonnello Giuseppe Ferrara.

«La transizione verso l’elettrico e le energie green è un processo irreversibile – ha dichiarato il sindaco Servalli – e anche nel nostro piccolo abbiamo voluto dare un segnale concreto, sia con questa nuova auto sia con quelle acquistate di recente».

Negli ultimi due anni il parco mezzi dei caschi bianchi è stato infatti rinnovato con l’acquisto di nove autovetture bifuel benzina-GPL, a cui si aggiunge ora il veicolo completamente elettrico.

«Oltre al rinnovo del parco auto – ha sottolineato il consigliere delegato Germano Baldi – l’Amministrazione è impegnata anche a fronteggiare la riduzione del personale, fortemente diminuito a causa dei pensionamenti».