Droga nel Salernitano, due arresti: in manette un 19enne e un minorenne

Nuovi arresti per droga nel Salernitano. A Nocera Inferiore i carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato un 19enne trovato in possesso di circa 120 grammi di hashish.

Un secondo intervento si è registrato a Pontecagnano Faiano, dove un minorenne di 17 anni è finito in manette. Al termine di una perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso di diversi grammi di cocaina e hashish, tre bilancini di precisione, un telefono cellulare, un coltello a serramanico e 40 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato condotto presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli.