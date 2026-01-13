Eboli, incendio in un appartamento: quattro persone coinvolte, una in ospedale

L’allarme ha fatto scattare l’intervento di tre ambulanze della Vopi, provenienti dalle postazioni di Campagna, Eboli e Pontecagnano Faiano.

Momenti di forte tensione nella serata di oggi a Eboli, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Don Romolo. L’allarme ha fatto scattare l’intervento di tre ambulanze della Vopi, provenienti dalle postazioni di Campagna, Eboli e Pontecagnano Faiano.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’edificio. Al momento dell’incendio, all’interno dell’abitazione si trovavano quattro persone: tre di loro sono rimaste intossicate dal fumo e sono state assistite sul posto dal personale sanitario, mentre una quarta persona ha reso necessario il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti e cure, come riporta “SalernoToday“.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine e i tecnici competenti stanno effettuando i rilievi per chiarire l’origine delle fiamme.