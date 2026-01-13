Ictus, eccellenza del 118: la Centrale Operativa dell’ASL Salerno confermata “Diamond” dalla Fondazione Angels

La Centrale Operativa Territoriale 118 dell’ASL Salerno si conferma un’eccellenza nel panorama dell’emergenza sanitaria nazionale e internazionale.

La Centrale Operativa Territoriale 118 dell’ASL Salerno si conferma un’eccellenza nel panorama dell’emergenza sanitaria nazionale e internazionale. La struttura ha infatti ottenuto, anche per quest’anno, il prestigioso status “Diamond” assegnato dalla Fondazione Angels, il massimo riconoscimento previsto nell’ambito del monitoraggio della fase pre-ospedaliera del percorso stroke.

Il riconoscimento “Diamond” rappresenta il livello più alto attribuibile dall’iniziativa Angels, progetto internazionale che ha l’obiettivo di migliorare la sopravvivenza dei pazienti colpiti da ictus e di ridurre il rischio di disabilità permanenti, attraverso l’ottimizzazione dei tempi di intervento e della gestione clinica fin dai primi soccorsi.

La conferma dello status certifica l’elevato standard organizzativo e operativo raggiunto dal 118 salernitano nella gestione delle emergenze neurologiche tempo-dipendenti, in particolare nella rapidità di riconoscimento dei sintomi, nel corretto instradamento dei pazienti e nel coordinamento con le strutture ospedaliere specializzate.

Un risultato che premia il lavoro quotidiano di medici, infermieri, operatori e personale della Centrale Operativa, e che rafforza il ruolo dell’ASL Salerno come punto di riferimento nella rete dell’emergenza-urgenza, con ricadute concrete sulla qualità delle cure e sulle prospettive di vita dei pazienti colpiti da ictus.