“Il coraggio delle donne”: alla Vanvitelli una mostra fotografica racconta la rinascita oltre il cancro

Un concorso fotografico e una mostra per dare voce, attraverso le immagini, alla forza e alla resilienza delle donne che hanno affrontato e superato il cancro. Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in viale Ellittico 31 a Caserta, sarà inaugurata la mostra-evento conclusiva del concorso “Il Coraggio delle Donne: la vita al di là del cancro”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sulla resilienza femminile e sulla capacità di rinascita dopo la malattia, utilizzando il linguaggio universale dell’arte fotografica. Il concorso, riservato alla comunità accademica della Vanvitelli, si è concluso nell’estate 2025 e ha registrato un’ampia partecipazione: circa 70 fotoamatori hanno presentato complessivamente 150 immagini, che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Durante l’evento del 16 gennaio saranno premiate le cinque opere vincitrici, selezionate da una giuria, che entreranno a far parte della mostra insieme ad altri scatti ritenuti particolarmente significativi. L’esposizione, ospitata negli spazi del Rettorato, intende raccontare volti, gesti e storie di rinascita, veicolando un messaggio di speranza e umanità e rafforzando al contempo l’impegno dell’Università nella cosiddetta Terza Missione, ovvero l’apertura dell’Ateneo al territorio e alla comunità.

«Con questa iniziativa – ha dichiarato il rettore Gianfranco Nicoletti – vogliamo ribadire che la malattia non spegne la luce delle persone. Le donne protagoniste di questi scatti rappresentano coraggio, dignità e la concreta possibilità di una vita che ricomincia. L’Università ha il dovere di contribuire a costruire narrazioni che ispirino consapevolezza e vicinanza, anche nel campo della medicina di genere».

Un tema particolarmente rilevante se si considera che in Campania ogni anno circa 17mila donne ricevono una diagnosi di tumore. Grazie ai progressi della prevenzione e delle cure, però, oggi oltre 180mila donne nella regione vivono dopo una diagnosi oncologica, diventando testimonianza quotidiana di forza e rinascita. La mostra della Vanvitelli si inserisce proprio in questo percorso, con l’ambizione di costruire un Ateneo sempre più attento al benessere delle persone, dentro e fuori le aule universitarie.