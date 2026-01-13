Il giovane attore nocerino Francesco Zenga nel cast di “La Preside”

Si tratta di Francesco Zenga, 20 anni, giovane attore emergente che sta rapidamente ritagliandosi uno spazio nel panorama televisivo italiano.

C’è anche un volto di Nocera tra i protagonisti della fiction La Preside, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai 1. Si tratta di Francesco Zenga, 20 anni, giovane attore emergente che sta rapidamente ritagliandosi uno spazio nel panorama televisivo italiano.

Zenga è già noto al grande pubblico per il ruolo di Nino nella serie La Storia, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Elsa Morante, dove ha dimostrato una notevole maturità interpretativa, attirando l’attenzione di critica e spettatori nonostante la giovane età.

La partecipazione a La Preside rappresenta un ulteriore passo nella sua crescita artistica. Nella fiction Zenga interpreta Nicola Russo, un giovane la cui vicenda personale si intreccia con il percorso educativo e di riscatto promosso dalla protagonista, contribuendo alla dimensione corale del racconto.

La serie, diretta da Luca Miniero e prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, è articolata in quattro prime serate per un totale di otto episodi, ciascuno della durata di circa 100 minuti, disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Al centro della storia c’è Eugenia Liguori, interpretata da Luisa Ranieri, preside determinata che accetta la sfida di guidare un istituto scolastico in una periferia complessa dell’area napoletana, segnata da dispersione scolastica e criminalità. Una missione che va oltre l’insegnamento, trasformandosi in un impegno sociale per restituire ai ragazzi una concreta prospettiva di futuro.