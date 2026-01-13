ISEE 2026, documenti online per i cittadini salernitani: come richiederli tramite Poste Italiane

Per i cittadini della provincia di Salerno è già possibile richiedere online la documentazione necessaria ai fini dell’ISEE 2026 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), grazie ai servizi digitali messi a disposizione dal Gruppo Poste Italiane.

Tutti i clienti in possesso di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay possono accedere al portale poste.it e ottenere, con un’unica richiesta, il documento riepilogativo contenente saldo e giacenza media di tutti i prodotti intestati o cointestati. Si tratta di un documento fondamentale per la presentazione della DSU e per il calcolo dell’Isee relativo all’anno in corso.

Per effettuare la richiesta è necessario essere registrati al sito poste.it e aver associato un numero di telefono ad almeno uno dei propri prodotti finanziari. Il documento viene rilasciato su richiesta dell’intestatario e include tutte le informazioni utili, con riferimento ai dati aggiornati al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, la certificazione riporta:

saldo e giacenza media di conti BancoPosta e libretti di risparmio (attivi o estinti nel 2024);

valore nominale dei buoni fruttiferi postali, sia cartacei che dematerializzati;

saldo e giacenza media delle Postepay nominative, delle Postepay con IBAN e delle carte per enti previdenziali;

situazione di fondi di investimento, deposito titoli;

attestazione dei premi versati per polizze assicurative.

Anche per il 2026, i clienti registrati su poste.it e titolari di almeno un prodotto visibile tramite l’App Poste Italiane potranno consultare direttamente la documentazione ISEE nella propria bacheca digitale, senza recarsi fisicamente allo sportello.

L’App Poste Italiane è gratuita ed è utilizzabile anche da chi non è cliente, offrendo numerosi servizi in modalità digitale. Per ulteriori informazioni e per accedere alla certificazione ai fini ISEE è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale di Poste Italiane.