Maxi operazione dei carabinieri: 38 arresti e sette bande smantellate, colpi in mezza Italia

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito nelle prime ore di oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 persone, al termine di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Napoli Nord. L’inchiesta ha portato allo smantellamento di sette gruppi criminali ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate.

Le indagini hanno consentito di ricostruire circa 150 episodi criminosi commessi tra il giugno 2023 e l’ottobre 2024 nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, oltre che nei territori di Frosinone e Roma. L’attività investigativa è partita da un furto avvenuto a Casoria e si è progressivamente estesa, facendo emergere una rete articolata e ben organizzata.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i gruppi – spesso a struttura familiare e con collegamenti tra loro – erano in grado di pianificare numerosi colpi anche nello stesso giorno. Il modus operandi era collaudato: dopo accurati sopralluoghi, i ladri facevano ingresso negli appartamenti utilizzando chiavi alterate o passepartout e, in alcuni casi, asportavano intere casseforti servendosi di flessibili. Per eludere i controlli e non destare sospetti, talvolta agivano travestiti da rider di note società di consegna a domicilio.

L’attività criminale non si limitava ai furti in casa. I sodalizi sono accusati anche di truffe con la tecnica dello “specchietto”, messe a segno soprattutto ai danni di automobilisti anziani e soli, indotti a pagare somme di denaro per presunti incidenti stradali. La refurtiva – composta principalmente da gioielli, orologi e contanti – veniva nascosta in vani ricavati nelle autovetture e poi rivenduta rapidamente a un ricettatore di riferimento, che gestiva un vero e proprio mercato nero dell’oro, con quotazioni aggiornate quotidianamente.

Il profitto complessivo stimato dei colpi ammonta a circa 105mila euro. Nel corso dell’inchiesta, che ha portato alla contestazione di 65 capi di imputazione, erano già state arrestate in flagranza 13 persone e recuperata refurtiva per un valore di circa 30mila euro. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri gruppi criminali.