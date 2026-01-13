Napoli Montesanto, stop ai treni della Linea 2 per lavori: stazione chiusa fino ad aprile

Da fine gennaio partiranno importanti interventi di ammodernamento alla stazione di Napoli Montesanto, lungo la Linea 2 di Napoli. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà, dal 25 gennaio al 24 aprile, lavori di potenziamento e manutenzione nell’ambito del più ampio programma di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie campane.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, la fermata di Napoli Montesanto sarà temporaneamente sospesa al servizio viaggiatori. Durante il periodo di chiusura, i passeggeri potranno fare riferimento alle stazioni limitrofe lungo la Linea 2, regolarmente attive.

Gli interventi previsti comprendono la sostituzione completa delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e comfort per l’utenza. In una fase successiva è inoltre programmata la riqualificazione del fabbricato viaggiatori, che completerà il processo di ammodernamento dell’infrastruttura.

Questa prima tranche di lavori, che proseguirà fino al 2026, è finanziata con fondi del PNRR e prevede un investimento complessivo superiore ai cinque milioni di euro. Le informazioni dettagliate sulle modifiche alla circolazione ferroviaria e sulle soluzioni alternative di viaggio sono disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita e comunicazione delle imprese ferroviarie.