Nocera Inferiore. Nuovo impianto di illuminazione a LED dello stadio San Francesco

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha formalmente consegnato alla S.S.D. Nocerina Calcio 1910 il nuovo impianto di illuminazione dello stadio San Francesco di Assisi, realizzato con moderni fari a tecnologia LED.
La consegna rientra nel più ampio intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo, già affidato e attualmente in fase di esecuzione. Il nuovo sistema di illuminazione rappresenta un passaggio significativo per l’adeguamento dello stadio agli standard richiesti, garantendo maggiore efficienza energetica, migliore resa luminosa e riduzione dei consumi.
I lavori sul San Francesco proseguiranno nelle prossime settimane con una serie di interventi programmati: è prevista l’installazione dei nuovi sediolini sugli spalti, la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del settore tribuna, la sistemazione degli spogliatoi e il completamento della tendostruttura adiacente.