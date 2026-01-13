Pagani, ladri in azione mentre la famiglia dorme: bloccati nelle stanze e cassaforte sradicata

Un colpo messo a segno con modalità particolarmente audaci, che ha visto i malviventi agire mentre i proprietari erano all’interno dell’abitazione, ignari di quanto stesse accadendo.

Un risveglio da incubo quello vissuto da una famiglia residente in una villetta di via Filettine, a Pagani, presa di mira da una banda di ladri tra sabato e domenica scorsi. Un colpo messo a segno con modalità particolarmente audaci, che ha visto i malviventi agire mentre i proprietari erano all’interno dell’abitazione, ignari di quanto stesse accadendo.

Secondo quanto ricostruito, i banditi si sarebbero introdotti nell’abitazione nel cuore della notte e, una volta dentro, avrebbero bloccato dall’esterno le porte delle camere da letto, chiudendo a chiave i residenti mentre dormivano. Intorno alle 4 del mattino, i proprietari si sono svegliati di soprassalto a causa di un forte rumore metallico, inizialmente scambiato per un suono proveniente dalla strada.

Nel tentativo di uscire dalle stanze, la drammatica scoperta: le porte erano chiuse e loro stessi prigionieri in casa. Nel frattempo i ladri, senza alcun timore di essere scoperti, stavano operando indisturbati all’interno dell’abitazione. Utilizzando un flex, hanno tagliato la muratura attorno alla cassaforte, riuscendo a divellerla completamente e portarla via. Il bottino è in corso di quantificazione, ma sarebbe consistente, come riporta “Telenuova”.

Solo dopo diverso tempo e con difficoltà, i proprietari sono riusciti a liberarsi e a lanciare l’allarme, chiedendo aiuto ai familiari che abitano al piano superiore. Fortunatamente non si è verificato alcun contatto diretto tra le vittime e i malviventi, evitando così conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del colpo. L’accaduto riaccende l’allarme sicurezza sul territorio, soprattutto per le modalità sempre più spregiudicate con cui vengono messi a segno i furti in abitazione.