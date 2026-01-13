Parcheggi ospedale di Sarno, il Consiglio di Stato dà ragione all’Asl: respinto il ricorso di Ristodel & Parking

È legittima la procedura adottata dall’Asl Salerno per la gestione dei parcheggi esterni all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla società Ristodel & Parking, mettendo la parola fine a una vicenda giudiziaria avviata nel 2021.

La controversia nasce dalla gara bandita dall’Asl per l’affidamento della gestione dei parcheggi esterni di quattro presìdi ospedalieri, tra cui quello di Sarno. In un primo momento la società Tecno Parking era stata esclusa dalla procedura, ma a seguito di una serie di ricorsi al giudice amministrativo aveva ottenuto l’aggiudicazione definitiva del servizio.

Nel frattempo, però, l’Asl era stata costretta a ridimensionare alcune aree di sosta, poiché parte degli spazi inizialmente previsti non risultavano più disponibili. Questo aveva comportato una riduzione dei posti auto, passati da 298 a 192, e una conseguente rimodulazione del canone, sceso da circa 512mila a 330mila euro per l’intero periodo contrattuale di quattro anni.

Su questi presupposti Ristodel & Parking aveva contestato la legittimità della decisione, sostenendo che la modifica fosse sostanziale e tale da alterare l’equilibrio della gara, configurando di fatto un affidamento diretto in favore di Tecno Parking. Tesi che, però, non ha trovato accoglimento, come riportato da “Metropolis“.

I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che la riduzione dei posti auto e del canone è stata una conseguenza diretta delle mutate condizioni oggettive e non ha prodotto alcun vantaggio indebito per il gestore, né ha alterato l’impianto originario del contratto. Inoltre, è stato rilevato che Ristodel & Parking non aveva partecipato alla gara e non aveva impugnato gli atti precedenti, risultando quindi priva di un interesse giuridicamente tutelabile.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato infondato, confermando la correttezza dell’operato dell’Asl Salerno nella gestione della procedura.