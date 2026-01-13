Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo confermato vicepresidente: Pd rafforza la leadership a Palazzo Sant’Agostino

La riconferma di Giovanni Guzzo alla vicepresidenza della Provincia di Salerno sancisce gli equilibri politici emersi dalle elezioni provinciali di domenica scorsa. Con il decreto firmato dal presidente Vincenzo Napoli, l’amministrazione di Palazzo Sant’Agostino sceglie la continuità e ribadisce il peso centrale del Partito Democratico all’interno dell’ente.

Consigliere comunale di Novi Velia e residente a Padula, nel Vallo di Diano, Guzzo ha fatto registrare un risultato elettorale di assoluto rilievo: 9.178 voti ponderali, il dato più alto mai ottenuto nelle elezioni provinciali salernitane dall’introduzione della Legge Delrio. Un consenso che lo ha consacrato primo degli eletti nella lista del Pd e figura di riferimento nell’attuale assetto politico provinciale.

Il risultato rafforza l’asse politico tra Vincenzo Napoli e l’area dem, confermando il ruolo strategico del Vallo di Diano e delle amministrazioni locali nella governance della Provincia. La conferma di Guzzo alla vicepresidenza viene letta anche come un segnale di stabilità amministrativa in vista delle prossime sfide istituzionali.

Con questa scelta, il Partito Democratico consolida la propria leadership a Palazzo Sant’Agostino, in un contesto in cui il voto di secondo livello continua a rappresentare un terreno di confronto politico tra territori e coalizioni.