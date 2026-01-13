S.Antonio Abate. Accordo per la gestione condivisa delle strade (video)

Un accordo istituzionale supera i confini amministrativi e introduce interventi coordinati sulle principali arterie tra Angri e Sant’Antonio Abate.

Intesa operativa su via Paludicella e via Nocera per sicurezza, manutenzione e coordinamento amministrativo.

Un’intesa che supera i confini amministrativi

Sant’Antonio Abate. L’accordo di cooperazione istituzionale per la gestione condivisa delle strade di confine rappresenta un passaggio rilevante nella visione amministrativa del territorio nocerino – sarnese. L’intesa riguarda via Paludicella e via Nocera, conosciuta anche come via dei Goti, arterie strategiche attraversate quotidianamente da residenti e pendolari, da tempo segnate da criticità legate alla sicurezza e alla manutenzione.

La visione amministrativa e il ruolo degli enti

La sindaca Ilaria Abagnale ha sottolineato come la collaborazione tra enti locali consenta di superare la frammentazione delle competenze, rendendo più efficaci e tempestivi gli interventi. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una gestione più razionale delle infrastrutture, con benefici diretti per cittadini e attività economiche che insistono sull’area di confine.

Le dichiarazioni dell’assessore e gli interventi previsti

Nel corso della presentazione dell’accordo, l’assessore competente ha evidenziato che la gestione unitaria permetterà una programmazione coordinata della segnaletica, della regolamentazione della circolazione e della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Particolare attenzione sarà riservata alla rotatoria e ai punti più critici, spesso teatro di disagi e rallentamenti.

Angri e la prospettiva di un territorio integrato

Il coinvolgimento del Comune di Angri si inserisce in una prospettiva di area vasta, dove le strade non sono più considerate linee di separazione ma elementi di connessione tra comunità. Una scelta amministrativa che mira a risultati concreti e visibili, puntando a migliorare la vivibilità urbana e a restituire ai cittadini un senso di ordine e sicurezza lungo assi viari fondamentali.

