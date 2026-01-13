Salerno, pistola modificata e munizioni: arrestato un uomo

Un uomo, identificato con le iniziali L.M., è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) di Salerno con l’accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni.

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione eseguita dai militari dell’Arma, nel corso della quale l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata, resa funzionante, e di munizionamento calibro 380. L’arma, secondo quanto accertato, era pienamente idonea allo sparo.

Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato, mentre L.M. è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Proseguono gli accertamenti per chiarire la provenienza dell’arma e verificare eventuali collegamenti con altri episodi o contesti criminali.