Salerno, scomparso Giuseppe Adinolfi: appello urgente della famiglia

È stato lanciato un appello urgente per la scomparsa di Giuseppe Adinolfi, 38 anni, residente a Salerno, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. La famiglia, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui e con il telefono che risulta spento, vive ore di forte apprensione.

L’uomo si è allontanato senza lasciare indicazioni e al momento non si conosce la direzione presa né il motivo dell’assenza. Le forze dell’ordine sono già state allertate e sono in corso le verifiche da parte dei Carabinieri.

Identikit

Nome: Giuseppe Adinolfi

Età: 38 anni

Città: Salerno

Abbigliamento al momento della scomparsa:

giubbino scuro, presumibilmente verde

pantaloni di tuta rossi e neri

scarpe da ginnastica

Chiunque ritenga di averlo visto o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 oppure i familiari ai seguenti recapiti:

Giovanni: 347 4075409

Giorgia: 342 8064242

La famiglia chiede la massima collaborazione e condivisione, soprattutto nell’area di Salerno e provincia: ogni segnalazione può rivelarsi fondamentale per ritrovare Giuseppe nel più breve tempo possibile.