Salerno, segnalazioni di spaccio e degrado sul lungomare: residenti chiedono più controlli

A denunciare la situazione è un cittadino che parla di un clima di crescente degrado e di una percezione di insicurezza ormai costante.

Nuove segnalazioni arrivano in redazione sul tema della sicurezza lungo il lungomare di Salerno e in alcune aree centrali della città. A denunciare la situazione è un cittadino che parla di un clima di crescente degrado e di una percezione di insicurezza ormai costante.

«Il lungomare di Salerno – scrive – è sempre più insicuro. Dalla mattina alla sera si assiste a episodi di spaccio di droga sotto gli occhi di tutti, senza che si vedano controlli o interventi risolutivi». Nella segnalazione viene citata anche via Adalgiso Amendola, in prossimità della stazione ferroviaria, indicata come un’altra zona particolarmente critica.

Il racconto fa riferimento a una presenza continua di soggetti dediti allo spaccio e a una sensazione di abbandono che, secondo i residenti e i frequentatori dell’area, contribuisce a peggiorare la vivibilità di uno dei luoghi simbolo della città.

Non si tratta di un caso isolato. Episodi analoghi e richieste di maggior presidio del territorio erano stati segnalati anche nelle scorse settimane, sia da cittadini sia da alcuni esponenti politici locali, che hanno sollecitato un rafforzamento dei controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine.

Resta alta, dunque, l’attenzione su una problematica che continua a generare preoccupazione tra chi vive e lavora nel centro cittadino, in attesa di risposte concrete sul fronte della sicurezza e del contrasto allo spaccio.