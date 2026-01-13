Salerno, truffa ai danni di una coppia di anziani: finto finanziere si fa consegnare oro e contanti

Nuovo episodio di truffa ai danni di anziani a Pellezzano. Una coppia è caduta nella rete di un raggiro ben orchestrato, messo in atto da persone che si sono finte appartenenti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata di ieri i due coniugi hanno ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come un finanziere. Il falso militare ha raccontato loro di una presunta rapina avvenuta in una gioielleria, durante la quale uno dei rapinatori sarebbe rimasto ferito. Per rendere la storia credibile, il truffatore ha aggiunto che l’auto utilizzata per la fuga risultava intestata proprio alla coppia, fornendo anche dettagli sulla targa.

Nel frattempo, un complice avrebbe tenuto costantemente occupate le linee telefoniche degli anziani con ripetute chiamate, impedendo loro di contattare parenti o chiedere aiuto. Dopo circa un’ora e mezza, alla porta dell’abitazione si è presentata una donna, indicata come incaricata delle verifiche, che ha chiesto di ritirare oro, gioielli e denaro contante con la scusa di accertarne la provenienza e dimostrare l’estraneità della coppia alla rapina, come riporta “SalernoToday“.

Una volta ottenuti i beni, la donna si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Solo successivamente i due anziani hanno compreso di essere stati vittime di una truffa e hanno informato i familiari, che hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’intera dinamica del raggiro.