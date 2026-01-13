San Marzano sul Sarno, ok al finanziamento da oltre 8,7 milioni per la nuova scuola di Piazza Amendola

L’intervento prevede la demolizione dell’edificio esistente e la successiva ricostruzione di una nuova struttura scolastica moderna e conforme agli standard di sicurezza.

Passo decisivo per l’edilizia scolastica a San Marzano sul Sarno, dove è arrivato il via libera definitivo a un importante finanziamento destinato alla messa in sicurezza e alla completa riqualificazione del plesso scolastico di Piazza Amendola. L’intervento prevede la demolizione dell’edificio esistente e la successiva ricostruzione di una nuova struttura scolastica moderna e conforme agli standard di sicurezza.

Il nulla osta alla chiusura dell’istruttoria conclude un iter amministrativo lungo e complesso, avviato dalla precedente amministrazione comunale e successivamente ripreso, integrato e portato a compimento dall’attuale esecutivo guidato dal sindaco Andrea Annunziata. Un percorso caratterizzato da numerosi passaggi tecnici, adeguamenti normativi e confronti con gli enti competenti, fino al risultato finale.

L’investimento complessivo ammonta a 8.735.688,96 euro: di questi, 8.465.494,76 euro sono coperti dal finanziamento ottenuto, mentre 270.194,20 euro saranno a carico del Comune. Le risorse consentiranno la realizzazione di un nuovo edificio articolato su tre livelli fuori terra, destinato a ospitare la scuola primaria, con una capienza di 520 alunni distribuiti in 21 aule, oltre a tutti gli spazi funzionali e di servizio previsti dalla normativa vigente.

«Si tratta di un risultato concreto – ha dichiarato il sindaco Annunziata – frutto di un lavoro serio e costante. La riqualificazione del plesso di Piazza Amendola rientra in una visione più ampia di riassetto del territorio comunale, che coinvolge scuole, infrastrutture, sicurezza e qualità urbana. Investire nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità».

Sulla complessità dell’iter è intervenuto anche il vicesindaco con delega all’Edilizia scolastica Vincenzo Marrazzo, che ha seguito da vicino l’intero procedimento, sottolineando il lavoro svolto dagli uffici comunali per superare criticità tecniche e burocratiche e arrivare alla conclusione positiva dell’istruttoria.

L’intervento sul plesso di Piazza Amendola rappresenta un passaggio strategico per il rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico cittadino e conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire strutture sicure, moderne e adeguate alle esigenze educative di studenti, docenti e personale, rafforzando concretamente l’investimento sul futuro di San Marzano sul Sarno.