San Valentino Torio, open day all’Istituto superiore Domenico Rea

Giovedì 15 gennaio la succursale di via I° Mezzana apre le porte a studenti e famiglie per conoscere i percorsi di studio attivi

Un appuntamento per studenti e famiglie

Giovedì 15 gennaio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, la succursale dell’Istituto di Istruzione Superiore Domenico Rea di San Valentino Torio apre le proprie porte per un open day dedicato agli studenti, alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati a conoscere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa si svolgerà presso la sede di via I° Mezzana n. 9/11.

Orientamento e offerta formativa

Nel corso dell’open day sarà possibile ricevere informazioni dettagliate e orientamento sui corsi di studio attivati presso la succursale di San Valentino Torio. I docenti e il personale scolastico illustreranno i percorsi del Liceo delle Scienze Umane con indirizzo Economico Sociale per il primo anno, dell’Istituto Tecnico Agrario e dell’Istituto Professionale Alberghiero, attivo per il primo, il terzo e il quarto anno, rispondendo alle domande di studenti e genitori.

Una sinergia con il territorio

L’iniziativa rappresenta una delle opportunità offerte grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto di Istruzione Superiore Domenico Rea, realtà di riferimento nel panorama scolastico della Provincia di Salerno. Un impegno condiviso che punta a rafforzare l’offerta educativa sul territorio e a sostenere le scelte formative dei giovani.

Il sostegno dell’Amministrazione comunale

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo e il Sindaco Michele Strianese, insieme all’Amministrazione comunale, invitano studenti e famiglie a partecipare all’open day, sottolineando l’importanza dell’orientamento scolastico come momento decisivo per il futuro dei ragazzi e per la crescita culturale e sociale della comunità di San Valentino Torio.

