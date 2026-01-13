Scafati, avanza il cantiere del Polo Scolastico di via Oberdan: “La più grande opera degli ultimi trent’anni”

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del Polo Scolastico di via Oberdan, destinato a diventare l’intervento pubblico più imponente realizzato a Scafati negli ultimi trent’anni. A fare il punto sull’andamento del cantiere è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che anche questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle opere.

Il nuovo complesso scolastico sorgerà su una superficie complessiva di circa 7.000 metri quadrati, distribuiti su due livelli da 3.500 metri quadrati ciascuno, e comprenderà anche un palazzetto dello sport. Una struttura moderna, pensata secondo standard europei, che ospiterà diversi plessi scolastici cittadini.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, l’obiettivo è quello di rendere l’edificio operativo entro la fine di febbraio, consentendo così il trasferimento degli alunni nelle nuove aule. Successivamente, sono previsti ulteriori interventi di completamento e valorizzazione degli spazi, resi possibili dall’ampia disponibilità di aree interne ed esterne.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale continuerà a intervenire anche sugli altri edifici scolastici cittadini, con lavori di manutenzione e recupero, nel tentativo di colmare anni di carenze strutturali e manutentive.

Il sindaco ha infine rassicurato le famiglie e il personale scolastico sul plesso di via della Resistenza, dove nelle ultime ore sono stati conclusi i lavori di riparazione a un tubo dell’impianto di riscaldamento: i termosifoni sono tornati regolarmente in funzione dopo un intervento proseguito fino a tarda notte.