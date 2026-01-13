Serie A, due turni di squalifica e multa per Conte: il tecnico del Napoli fermo contro Parma e Sassuolo

Due giornate di squalifica e una multa da 15mila euro: è questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di Serie A ad Antonio Conte.

Il tecnico azzurro non potrà sedere in panchina nelle prossime due gare di campionato contro Parma e Sassuolo, mentre sarà regolarmente al suo posto martedì in Champions League contro il Copenaghen. Il rientro in Serie A è previsto per il 25 gennaio, in occasione della sfida contro la Juventus.

Le motivazioni della squalifica

Nel provvedimento ufficiale, il Giudice Sportivo ha ricostruito nel dettaglio il comportamento dell’allenatore del Napoli. Conte è stato sanzionato:

per aver rivolto espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara al 26’ del secondo tempo;

per aver reagito all’espulsione calciando via il pallone in modo plateale;

per essersi avvicinato con atteggiamento intimidatorio al quarto ufficiale, protestando in maniera reiterata e offensiva;

per aver proseguito le proteste anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi, con ulteriori frasi insultanti nei confronti della squadra arbitrale.

Secondo quanto riportato, solo l’intervento dei dirigenti del Napoli avrebbe evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’episodio chiave

L’espulsione di Conte è arrivata dopo la concessione del calcio di rigore all’Inter, assegnato dall’arbitro Daniele Doveri a seguito di una revisione al VAR per un fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. La decisione ha scatenato la dura protesta dell’allenatore salentino, culminata in un acceso confronto con il quarto uomo Colombo, al quale Conte avrebbe urlato: «Vergognatevi».