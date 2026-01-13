Sparatoria per droga a Crotone: due arresti per il tentato omicidio di un 34enne salernitano

La Squadra Mobile della Questura di Crotone ha arrestato due giovani, già noti alle forze dell’ordine, accusati di tentato omicidio ai danni di un 34enne originario di Salerno

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l’8 novembre scorso a Crotone, riconducibile a un presunto affare di droga finito nel sangue. Nella giornata di oggi, 13 gennaio, la Squadra Mobile della Questura di Crotone ha arrestato due giovani, già noti alle forze dell’ordine, accusati di tentato omicidio ai danni di un 34enne originario di Salerno, identificato con le iniziali N.C.

I fatti risalgono a un incontro avvenuto in località Farina, dove il 34enne sarebbe stato raggiunto da quattro colpi di pistola calibro 7.65. L’uomo riportò gravi ferite alle gambe, all’addome e alla zona lombare, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico per l’estrazione di uno dei proiettili.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili grazie all’analisi delle chat telefoniche e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Decisivo anche il tracciamento di un’auto a noleggio, risultata utilizzata dagli arrestati e individuata mentre seguiva la vittima prima dell’agguato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’incontro tra i due giovani crotonesi e il salernitano sarebbe avvenuto in una zona isolata per una presunta trattativa legata allo spaccio di droga. Per cause ancora in fase di accertamento, la situazione sarebbe degenerata fino all’esplosione dei colpi di arma da fuoco.

Gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le responsabilità di eventuali altri soggetti coinvolti.