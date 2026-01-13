Striano celebra il Tricolore: un momento di riflessione sui valori della Repubblica

Si è svolta presso la sala consiliare “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del Palazzo Comunale di Striano la Festa della Bandiera, un appuntamento sentito e partecipato, dedicato ai valori fondanti della Repubblica italiana rappresentati dal Tricolore: libertà, legalità, unità nazionale e responsabilità civile.

L’iniziativa ha offerto un’importante occasione di riflessione, con particolare attenzione al dialogo con le nuove generazioni. Ad aprire gli interventi sono stati il sindaco Giulio Gerli e il vicesindaco nonché assessore alla Cultura Olimpia Ferrara, che hanno sottolineato il valore educativo di momenti come questo per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, il rispetto delle istituzioni e la cultura della legalità, soprattutto tra i più giovani.

Ospite della mattinata è stato il giornalista RAI Nello Rega, che ha portato una testimonianza diretta maturata attraverso il suo lavoro di inviato nei teatri di conflitto internazionali. Un intervento intenso, incentrato sul significato della pace, della verità e dell’impegno civile, che ha suscitato grande attenzione tra i presenti.

Protagonisti dell’incontro sono stati anche gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, che hanno seguito con interesse e partecipazione gli interventi. A coordinare la mattinata è stata la moderatrice Paola Carbone.

L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: l’Associazione Caduti per la Patria, l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sottosezione di Striano, l’Istituto Comprensivo “Antonio D’Avino”, i relatori e gli studenti. «Il Tricolore – è stato ribadito – resta il simbolo più alto della nostra identità e dell’impegno quotidiano per la legalità e la convivenza civile».