Truffa all’anziana con il finto carabiniere: arrestato 16enne, recuperato il bottino

Aveva appena messo a segno una truffa ai danni di un’anziana, riuscendo a farsi consegnare denaro e gioielli per un valore di circa 450 euro, ma la fuga è durata pochi minuti. Un ragazzo di 16 anni è stato infatti arrestato dalla Polizia a Tor Lupara, frazione del Comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane aveva contattato telefonicamente la vittima spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, raccontandole che un suo familiare era trattenuto in una caserma dei Carabinieri. Per rendere credibile la storia, le aveva prospettato una presunta “risoluzione bonaria” della vicenda, chiedendole di raccogliere soldi e preziosi da consegnare a un incaricato che sarebbe passato di lì a poco.

Poco dopo, il sedicenne si è presentato presso l’abitazione della donna ed è riuscito a farsi consegnare il bottino. Tuttavia, l’atteggiamento nervoso del giovane, notato dagli agenti mentre si aggirava nei pressi della casa, ha insospettito la Polizia. Dopo averlo visto allontanarsi, i poliziotti sono intervenuti bloccandolo e trovandolo ancora in possesso di tutto il denaro e dei gioielli sottratti, poi restituiti alla vittima.

Il ragazzo, di origini egiziane, si era allontanato senza autorizzazione da una struttura di accoglienza in Campania, dove risultava domiciliato. È stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. L’episodio si inserisce nel più ampio fenomeno delle truffe agli anziani, su cui le forze dell’ordine continuano a mantenere alta l’attenzione.