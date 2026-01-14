Agguato a Cava de’ Tirreni, il legale di Scognamiglio: “È estraneo a contesti criminali”

Giuseppe Scognamiglio, imprenditore 43enne noto per le sue attività legate alla movida metelliana, è «totalmente estraneo a contesti di malavita e a circuiti riconducibili all’illegalità organizzata». A ribadirlo con fermezza è il suo avvocato, Eduardo Torre, a pochi giorni dal grave agguato che ha rischiato di costargli la vita.

L’episodio risale a mercoledì scorso, quando Scognamiglio è stato raggiunto da quattro colpi di pistola in viale Marconi, a Cava de’ Tirreni. Nonostante la violenza dell’azione, l’imprenditore è rimasto miracolosamente in vita, evitando conseguenze letali.

Il legale ha inteso chiarire la posizione del proprio assistito, prendendo le distanze da alcune ricostruzioni circolate nelle ore successive all’attentato. Secondo l’avvocato Torre, non vi sarebbero elementi concreti che colleghino l’agguato né alle attività imprenditoriali di Scognamiglio né a iniziative o eventi organizzati negli ultimi mesi sul territorio, come riportato da “La Città“.

«Non emergono riscontri oggettivi – spiega il difensore – che possano mettere in relazione quanto accaduto con manifestazioni pubbliche come il “Cava Brew Festival” o lo “Xmas Brew Festival” di Capaccio Paestum, né con l’attività professionale del signor Scognamiglio o di altri organizzatori».

Le indagini sull’agguato proseguono per chiarire movente e responsabilità, mentre la difesa ribadisce l’assoluta estraneità dell’imprenditore a qualsiasi contesto criminale, auspicando che gli accertamenti possano fare piena luce su un episodio che ha profondamente scosso la comunità metelliana.